El papa Francisco es aficionado al fútbol y seguidor de San Lorenzo
En la cuenta de Twitter del San Lorenzo se publicó una foto donde el primer papa latinoamericano de la historia muestra un banderín del equipo.
Jorge Mario Bergoglio, elegido este miércoles papa y que será conocido como Francisco, es un reconocido aficionado al fútbol y declarado seguidor del club San Lorenzo de Almagro.
El nuevo papa, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, ha manifestado en varias ocasiones su simpatía por San Lorenzo de Almagro, club fundado por el padre Lorenzo Massa en 1908.
Según la prensa deportiva argentina, Francisco lleva en su corazón a San Lorenzo de Almagro, cuyo centenario se conmemoró con una misa oficiada por él.
En distintos actos recibió camisetas y hasta el carné de socio del club. Él mismo recordó que su padre fue jugador de baloncesto en el club Boedo, por lo que frecuentaba las instalaciones del Cuervo.
Bergoglio llegó a decir en una misa oficiada en las instalaciones del club que no se perdió partido alguno de San Lorenzo de la campaña de 1946, cuando jugaban en el equipo Farro, Pontoni y Martino. El papa acudía al Viejo Gasómetro para acompañar a su padre.
El Padre Lorenzo Massa, fundador de San Lorenzo, eligió los colores azul y rojo al inspirarse en el manto azulgrana de la Virgen.
"No importamos los colores de otro lado, se los pedimos a la Virgen. Nunca saquen a María Auxiliadora del club porque es su madre, ya que San Lorenzo nació en (el Oratorio) San Antonio bajo la protección de la Virgen", comentó Bergoglio cuando el ''Ciclón'' cumplió 100 años de vida, según el diario deportivo ''Olé''.
El que fue Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires mostraba su consternación cada vez que se producía un episodio en los estadios.
Francisco I sucede a Benedicto XVI, seguidor del Bayern de Múnich) y que, a su vez, relevó a Juan Pablo II, que en 1982 recibió el carné de socio número 108.000 del FC Barcelona.
