14 feb 2026 Actualizado 10:46

Así funcionará el pasaporte sanitario europeo

Roland Lescure, diputado francés, manifestó en La W que únicamente aplicara para el pasaporte las vacunas homologadas por la Unión Europea.

Roland Lescure, diputado francés, manifestó en La W que únicamente aplicara para el pasaporte las vacunas homologadas por la Unión Europea. . Foto: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Caracol Radio

La Asamblea Nacional en Francia aprobó un proyecto de ley para una salida progresiva del estado de emergencia. Esta iniciativa incluye la creación de un pase sanitario que será necesario para ingresar a países de la Unión Europea a partir del 9 de junio.

Roland Lescure, diputado francés, manifestó en La W que “este pase no va a ser obligatorio para el día a día, se pedirá cuando se va a movilizar por la Unión Europea, para asistir a un concierto o a un evento deportivo”.

“Se tiene establecido que los que no tienen teléfono inteligente, pueden tener el certificado en papel. Es algo para asegurar que las personas que se tienen alrededor están inmunizadas, pero el secreto médico se garantiza”, indicó.  

Además, señaló que “este pase estaría reservado para viajes al interior de la Unión Europea, sin embargo, se pretende hablar con países que implementen este documento para evitar cuarentenas”.  

Explicó que “únicamente aplicara para el pasaporte las vacunas homologadas por la Unión Europea”.  

