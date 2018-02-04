Al menos dos muertos y 70 heridos tras choque de trenes en Carolina del Sur

Un tren que viajaba desde Nueva York a Miami colisionó contra un tren de carga cerca a la ciudad de Columbia.

La compañía de trenes Amtrak precisó en un comunicado que la locomotora, que llevaba 139 pasajeros y 8 tripulantes, se descarriló. El departamento de policía del condado de Lexington confirmó que todos los pasajeros fueron evacuados del tren.

Aunque se derramaron casi 19.000 litros de combustible después del choque, los funcionaros dijeron que no representan un peligro para el público.

Todavía se desconoce cuántas personas viajaban en el tren de carga o si alguno de los trenes se encontraba detenido en el momento de la colisión.