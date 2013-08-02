Vicepresidente Garzón instó a ciudadanos a rebelarse contra los bancos

El vicepresidente Angelino Garzón llamó a los ciudadanos a rebelarse contra los bancos, que a su juicio, "viven de la especulación" y "a costa del trabajador".



Durante un encuentro con empresarios del cuero y del calzado en el barrio del Restrepo, Garzón criticó las tasas de interés de los bancos y opinó que no deberían superar los tres puntos por encima de la inflación, que según los últimos datos acumuló en el primer semestre de 2013 un 2,16 %.



"Es que los bancos viven de la especulación, viven del trabajo de los comerciantes, de los fabricantes, de los productores nacionales. Yo sí creo que en el país llegó la hora de que les digamos a los bancos: ¡no más ganancias a costa de la población!", arengó Garzón.



Garzón consideró inaceptable que los bancos colombianos "estén cobrando unos precios por la administración de los más altos del mundo". Asimismo, observó que estas entidades "tienen que ganar plata (dinero) pero tienen que hacerlo moderadamente. Es que ya es exagerado, que ellos entiendan que no pueden seguir aumentando sus ganancias a costa del trabajador colombiano", anotó.



