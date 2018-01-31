6AM W6AM W

Programas

Tasa de usura será de 31,52% para febrero

La Superfinanciera hace esta alza después de cinco meses.

Tasa de usura será de 31,52% para febrero . Foto: Colprensa

Tasa de usura será de 31,52% para febrero . Foto: Colprensa(Thot)

Para el segundo mes del año los bancos no pueden cobrar intereses en la tarjeta de crédito a un porcentaje superior del 31,52%, esto demuestra una subida de 48 puntos básicos si se compara con el periodo anterior para septiembre cuando se ubicó en 31,04%.

Esta cifra se ha convertido en un límite que llegó al debate entre banqueros, Gobierno y algunos gremios como Fenalco desde que en septiembre se cambió la fórmula para la presentación, era trimestralmente y ahora es cada 30 días.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad