Tasa de usura será de 31,52% para febrero

Para el segundo mes del año los bancos no pueden cobrar intereses en la tarjeta de crédito a un porcentaje superior del 31,52%, esto demuestra una subida de 48 puntos básicos si se compara con el periodo anterior para septiembre cuando se ubicó en 31,04%.

Esta cifra se ha convertido en un límite que llegó al debate entre banqueros, Gobierno y algunos gremios como Fenalco desde que en septiembre se cambió la fórmula para la presentación, era trimestralmente y ahora es cada 30 días.