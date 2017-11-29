6AM W6AM W

Tasa de usura será de 31,16% en diciembre

Esto representa una reducción de 28,5 puntos básicos.

La tasa de usura que regirá será de 31,16%, una reducción de 28,5 puntos básicos. Foto: Getty Images

La Superintendencia Financiera informó que durante el mes de diciembre, la tasa de usura que regirá será de 31,16%, una reducción de 28,5 puntos básicos.

La tasa anterior se ubicó en 31,44%.

El anuncio significa que los bancos no le podrán cobrar más de 31,16% de interés a los usuarios en los créditos de consumo.

“Esta baja representa un ahorro de miles de millones para los hogares”, señaló Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

