'Sus activos están a salvo': Presidente de Interbolsa

Rodrigo Jaramillo Correa, presidente de Interbolsa, dio un parte de tranquilidad a todos los clientes de la firma.



“Todos sus recursos están debidamente salvaguardados en las cuentas bancarias destinadas exclusivamente para ese efecto y en los depósitos de valores respectivos, y en particular en el Depósito Central de Valores”, dijo este viernes.



Jaramillo reiteró que la comisionista sufrió una crisis de liquidez, a pesar de tener solidez y solvencia de sobra.



El presidente de la firma explicó que todo inició cuando algunos clientes le presentaron a Interbolsa una solicitud para estructurar unos REPO sobre la acción de Fabricato, la cual era “una recomendación razonable, con un riesgo conocido, un beneficio claro y una garantía sólida”.



Sin embargo, el mercado empezó a tener dudas sobre la solidez de la acción de Fabricato y cada vez que un acreedor decidía no renovar el préstamo, Interbolsa procedía a pagar el activo para proceder a buscar un nuevo cliente interesado en prestar recursos contra esa acción.



Jaramillo explicó que para garantizar la recompra de las acciones, Interbolsa recurrió a los principales bancos del país. Sin embargo, dijo que este jueves, una vez fueron pagadas todas las obligaciones con los clientes y las contrapartes, estuvieron en la incapacidad de pagar un crédito bancario.



“Esta situación de no pago al final del día es una causal de intervención de la Superintendencia Financiera, la cual dictó la medida correspondiente en cumplimiento de sus obligaciones”.



Jaramillo concluyó diciendo que los recursos de sus clientes están a su disposición, en efectivo o en activos, y que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes.

