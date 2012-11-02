Superfinanciera ordena la toma de posesión de la Sociedad Comisionista Interbolsa S.A.

El superintendente financiero, Gerardo Hernández, informó que tomaron posesión de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A..Hizo una llamado a la calma ya que, según él, ninguno de sus inversionistas perderá su dinero.



Acá sus respuestas sobre el tema.



¿Por qué se da la toma de Interbolsa por parte de la Superfinanciera?



“Los activos de los clientes de la comisionista no se verán afectados, en la medida que están separados de los recursos propios de la firma y que se encuentran bajo custodia de los depósitos centralizados de valores.



La Superintendencia en desarrollo de las labores de seguimiento al mercado de valores, observó en las últimas semanas restricciones en la liquidez de la firma, y a pesar de promover la implementación de diferentes alternativas para subsanar tal condición, el día de ayer se afectó el desarrollo normal de sus negocios y se presentó la suspensión en el pago de una de sus obligaciones, situación que amerita la toma de posesión con el objeto de asegurar la integridad de los recursos de los clientes y el funcionamiento adecuado del mercado.



Por otro lado, y con relación a la Sociedad Administradora de Inversión, Sai – Interbolsa, queremos aclarar que no es objeto de la medida de intervención; la medida de intervención sólo vincula a la Sociedad Comisionista de Bolsa, Interbolsa y no afecta a las demás entidades que conforman el grupo. No obstante, con el fin de proteger a los adherentes de las carteras colectivas y los fondos de capital privado, la Superintendencia ya dio orden a la Sai – Interbolsa, para la convocatoria a las asambleas de adherentes de las carteras colectivas y hasta que no se celebren dichas asambleas, no se permitirá la vinculación de nuevos inversionistas, ni la redención de las participaciones”.



¿Hace cuánto han observado los problemas en la firma de inversiones?



“Quisiera hacer énfasis en algunos temas, el primero, la medida que se está tomando, busca fundamentalmente proteger a los inversionistas, a los colombianos que tienen depositados sus ahorros y sus inversiones a través de la firma Interbolsa. Lo que buscamos precisamente es tratar de asegurar que esos recursos no tengan ninguna dificultad. La toma de posesión el día de hoy, a diferencia de las que se han hecho en el pasado, no se refiere al mal uso de los dineros de los clientes, tampoco es un problema de solvencia de la firma, sino fundamentalmente un problema de iliquidez.



Como ustedes saben, en las últimas semanas la firma ha tenido problemas de restricciones de liquidez, que ayer fue reconocido por la firma comisionista mediante un comunicado de prensa al mercado, y naturalmente esas condiciones de iliquidez, llevo al incumplimiento de una de sus obligaciones al final del día, lo que motiva la intervención. La Superintendencia entra a la firma Interbolsa a definir el futuro de la firma, pero queremos reiterar que los inversionistas no tienen por qué preocuparse de sus depósitos, como dice el comunicado, los recursos están reconocidos, guardados en los depósitos de valores, y como vuelvo a señalar, la firma no tiene un problema de solvencia, lo que asegura que en cualquier caso, que razonablemente existen los recursos para responder por las obligaciones, en especial con los recursos que han sido entregados para su administración”.



¿La acción de Interbolsa va a seguir operando en el mercado?



“Hay que resaltar que la acción de Interbolsa que se negocia en el mercado es la acción de la holding, en este caso estamos hablando de la comisionista de bolsa, la situación o lo que suceda con la acción es un tema que se está revisando con la Bolsa de Valores de Colombia y muy seguramente, en el transcurso del día, se tomara un decisión para precaver a los inversionistas del mercado de valores”.



¿Cuál es el mensaje a los inversionistas?



“El mensaje para los inversionistas es de parte de tranquilidad, la firma comisionista no tiene problemas de solvencia, sino que enfrentó problemas de liquidez que la llevo a incumplir alguna obligación ayer. La toma de posesión busca alternativas, ya sea para que la firma siga adelante o para tomar una decisión, y resolver de manera definitiva los problemas que han venido enfrentándose en los últimos días”.



¿Cuántos clientes tiene Interbolsa?



“Estamos hablando de cerca de 50 mil clientes, hay oficinas de Interbolsa en varias oficinas del país, pero es una firma muy grande y por esta razón estamos tomando todas las medidas con mucho cuidado para estar seguros que las inversiones de los colombianos están protegidas sin mayores dificultades”.



¿Por qué se negaron las dificultades de Interbolsa en materia de liquidez?



“No creo que se hayan negado los problemas de liquidez, lo que pasa es que en un mercado como el colombiano hay que tratar de resolver los problemas y eso fue lo que trato de hacer la firma en las últimas semanas. Nosotros los acompañamos muy cercanamente. La firma comisionista trato de acudir para resolver de manera definitiva esos problemas de liquidez a créditos bancarios y se buscaron otras alternativas como la venta de la compañía y otros tipos de mecanismos, pero desafortunadamente no se lograron concretar y en el día de ayer desafortunadamente no se lograron concretar por lo que ayer hubo unos problemas importantes”.



“La firma en ningún momento ha incumplido sus operaciones de bolsa, todos los días ha cumplido debidamente sus obligaciones con las contrapartes y ha cumplido con el mercado de valores y solamente en la noche de ayer se presentó un incumplimiento en una de las líneas de créditos que tenía con una entidad financiera. Si bien tenía problemas de liquidez había logrado sobreaguar y poder cumplir con todas sus obligaciones”.



¿Por qué la decisión de la toma de posesión?



“La decisión de la toma es para que la compañía siga operando, estamos determinando con los bancos las líneas de liquidez para su operación y seguramente vamos a poder resolver para poder entrar y operar en el día de hoy”.



¿Qué tendría que pasar para que Interbolsa sea liquidada?



“En este momento ese escenario no está en nuestros planes o sino ya lo hubiéramos hecho. La decisión es entrar, mirar y evaluar (…) posteriormente tomaremos la decisión de resolver de manera definitiva los problemas que tenga de la compañía buscando asegurar la confianza de los clientes y sus inversiones”.



¿Cuánto tiempo se tomará en este proceso?



“Yo creo que tenemos uno plazos legales de dos meses prorrogables, la idea que tenemos y dado el conocimiento de la firma va tomar muchísimo menos tiempo”.



¿Cuál es la causa que llevó a Interbolsa a esta situación?



“A diferencia de lo que sucede con los bancos, donde normalmente hay problemas de solvencia, en el mercado de valores lo que sucede normalmente es que se presentan problemas de liquidez por la pérdida de confianza o las preocupaciones que tenga el mercado en materia de liquidez”.



Comunicado de la Superintendencia Financiera:



“Superfinanciera ordena la toma de posesión de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A.



La toma de posesión busca proteger a los inversionistas del mercado de valores.



Los hechos que han dado lugar a la medida son exclusivos de la mencionada firma Comisionista y no obedecen a una coyuntura particular de mercado.



Los activos de los clientes de la comisionista no se verán afectados en la medida que se encuentran bajo custodia en los depósitos centralizados de valores.



La Superintendencia Financiera de Colombia definirá en un término no mayor a dos meses, prorrogable por un plazo igual, si es posible poner a la Sociedad Comisionista en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o si, por el contrario, se hace necesaria su liquidación”.