Gobierno recibió con beneplácito mejora en calificación a Colombia por parte de S&P

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recibió con beneplácito la mejora en la calificación a Colombia por parte de Standard & Poor's.



De acuerdo con el funcionario, la noticia es satisfactoria para el país y es uno de los hechos más importantes para la economía colombiana en los últimos años.



El titular de la cartera de Hacienda manifestó que pasar de BBB- a BBB significará para el país menores costos en materia de financiamiento.



"En la medida que tengamos mejor calificación los inversionistas requieren una menor tasa de interés tanto del sector público como del privado", explicó.



Además, dijo que a partir de la fecha los papeles que se emitirán por parte de Colombia generarán más apetito por parte de los inversionistas.



"El menor costo en financiación que es ahorro para el país porque se pagan menos intereses sobre la deuda", finalizó.



La de Standard & Poor's es la mejor calificación que ha tenido Colombia: Santos



Luego de que la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's determinara que la calificación crediticia para Colombia sube de BBB- hasta BBB, el presidente Juan Manuel Santos destacó que estos resultados son los mejores que ha tenido el país:



"Hoy nos dieron mejor calificación que haya obtenido Colombia de una calificadora de riesgo en toda nuestra historia".



Esta calificación indica que Colombia tiene un grado medio-alto, sujeto a riesgo crediticio bajo. En otros términos significa que el país genera menos riesgos para recibir créditos.