Paneleros contemplan posibilidad de ir paro

Según el dirigente, 2 millones de empleos del gremio del azúcar, la caña y la panela están en juego, debido a las importaciones innecesarias del azúcar.



Por esta razón, Cruz aseguró que el sector estará atento durante los meses de junio y julio sobre las gestiones que realice el Gobierno para solventar dicha crisis y, de no conocer soluciones, el gremio podría iniciar un cese de actividades.



Igualmente, los paneleros piden que el Gobierno establezca un precio de sustentación de 2.200 pesos por kilo y destine una parte del presupuesto nacional para promoción al consumo de la panela.



