Minhacienda anunció que Gobierno presentará plan para eliminar tres ceros al peso

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció desde Londres que la medida de para eliminar tres ceros al peso podría ponerse en práctica a mediados del 2014 cuando finaliza el actual mandato presidencial.



"Es un asunto muy importante en la agenda del presidente Santos y estamos viendo cuál es el momento apropiado para presentar la propuesta al Congreso", dijo Cárdenas en una entrevista con la agencia de noticias Reuters.



"Puedo decirles que tengo en mi escritorio un borrador de lo que presentaremos al Congreso para eliminar esos tres dígitos, tres ceros (...) es algo que haremos cuando lo consideremos apropiado", agregó.



El ministro no quiso comprometerse con un una fecha, pero anunció que puede ocurrir en el actual período presidencial que termina en el 2014. "Es algo que haremos, en lo que estamos trabajando. Hará la vida más fácil para todos", añadió.

