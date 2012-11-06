Expectativa en el mercado accionario por problemas de Interbolsa

La semana iniciará con expectativa en el mercado cambiario luego de la decisión de la Superintendencia Financiera de intervenir a Interbolsa, a raíz de sus problemas de liquidez.



Según el diario Portafolio, “la situación de la empresa es tan crítica que la compra por parte de un nuevo inversionista sería la única salida viable”.



El rotativo sostiene que avanzan las negociaciones con dos bancos interesados en adquirir los activos de la empresa.



Por su parte, Fogafín nombró a José Ignacio Argüello como interventor de la comisionista Interbolsa, quien de inmediato asumió el cargo.