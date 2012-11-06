6AM W6AM W

Expectativa en el mercado accionario por problemas de Interbolsa

Según el diario Portafolio, la situación de la empresa es tan crítica que la compra por parte de un nuevo inversionista sería la única salida viable.

La semana iniciará con expectativa en el mercado cambiario luego de la decisión de la Superintendencia Financiera de intervenir a Interbolsa, a raíz de sus problemas de liquidez.

El rotativo sostiene que avanzan las negociaciones con dos bancos interesados en adquirir los activos de la empresa.

Por su parte, Fogafín nombró a José Ignacio Argüello como interventor de la comisionista Interbolsa, quien de inmediato asumió el cargo.

