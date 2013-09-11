Entidades bancarias deben ayudar a financiar el agro: Gobierno

Por eso, Cárdenas dijo que el sector financiero colombiano “tiene que jugar un papel en el tema de financiamiento del agro”.



El ministro contó, que luego de plantear esta idea a los bancos, estos accedieron a “buscar líneas de financiamiento”, tema en el que los campesinos en muchas ocasiones se sienten “rechazados”.



El martes 10 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron el incremento al monto del Presupuesto General de la Nación para 2014.



De esta manera, el monto pasará de su propuesta inicial de 199.9 billones de pesos a 203 billones de pesos, es decir que aumentará 3.1 billones de pesos. Los recursos adicionales se destinarán para los compromisos que asumió el Gobierno con el sector agropecuario, luego del cese de actividades.



El ministro de Hacienda sostuvo que la financiación de estos recursos adicionales se buscarán en un proyecto de ley complementario y paralelo.



Una de ellas será la prórroga del cuatro por mil la cual tendrá como efecto recursos adicionales para evitar endeudamientos. La iniciativa, impulsada por varios congresistas de las comisiones económicas, es respaldada por el Gobierno que ve con bueno ojos la propuesta.