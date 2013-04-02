El cobro del Iman no afectará a la clase media, asegura Ministerio de Hacienda
El ministro Mauricio Cárdenas recordó en La W que este cobro no afectará a los empleados o trabajadores independientes cuyos ingresos estén por debajo de $3.600.000 mensuales.
Se trata del Impuesto Mínimo Alternativo, Iman, una modalidad de retención en la fuente con el que se graba los ingresos anuales superiores a $41.500.000 pesos.
El jefe de la cartera de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en diálogo con www.wradio.com.co, advirtió que este cobro no afectará a los empleados o trabajadores independientes cuyos ingresos estén por debajo de $3.600.000 mensuales.
Para Cárdenas, cerca del 96 por ciento de los colombianos se encuentran en este segmento y son ellos los ‘grandes ganadores’, porque la reforma Tributaria los protege al exonerarlos del pago del pago del impuesto de renta y la retención en la fuente.
El Gobierno ve con preocupación que en algunos medios se prentede implantar la idea de que la clase media será la gran afectada con la reforma, cuando en realidad, según el ministro, es la más beneficiada.
En un segundo grupo se encuentran quienes ganan desde $3.6 millones hasta los $10 millones, en donde la retención es baja; no llega hasta el 6% aseguró Cárdenas, siendo esta una tarifa inferior a la que se cobraba antes de la reforma.
El uno por ciento de los colombianos que son los que ganan desde $10 millones mensuales hacia arriba, se aumenta la retención en la fuente y ‘ese es el impacto del Iman’, aseguró el ministro.
Gobierno espera que banca comercial baje sus tasas
Así lo expresó el ministro, quien aseguró que no ha visto que la banca comercial haya hecho caso de bajar sus tasas conforme al Banco de la República, al reducir hasta 50 puntos básicos sus referencias de interés.
"Hacienda ve que los créditos ordinarios y corporativos siguen sin registrar variaciones y no se ve el descenso", según lo dijo Cárdenas.
El llamado es que los bancos disminuyan las tasas a través de los mecanismos de mercado y no mediante la intervención, aseguró.
Sin embargo reconoció que hay bancos que están anunciando la baja en sus tasas especialmente en el crédito hipotecario apuntó el jefe de las finanzas del Estado.
Con la polémica surgida entre los expresidentes, Mauricio Cárdenas dejó claro que en el enfrentamiento entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe contra el presidente Santos, su respaldo está con el jefe de Estado.
No le dio crédito a las afirmaciones de Pastrana, quien acusó a Juan Manuel Santos de no pronunciarse durante los consejos ministeriales de su Gobierno, porque él también hizo parte del gabinete del expresidente y puede asegurar que ‘el tema de La Haya no se discutió en el Consejo de Ministros o que hayan sido consultados sobre esa materia (...) No fue un tema que en su momento se hubiera pedido la opinión de los ministros’, aseguró Cárdenas.
El jefe de la cartera de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en diálogo con www.wradio.com.co, advirtió que este cobro no afectará a los empleados o trabajadores independientes cuyos ingresos estén por debajo de $3.600.000 mensuales.
Para Cárdenas, cerca del 96 por ciento de los colombianos se encuentran en este segmento y son ellos los ‘grandes ganadores’, porque la reforma Tributaria los protege al exonerarlos del pago del pago del impuesto de renta y la retención en la fuente.
El Gobierno ve con preocupación que en algunos medios se prentede implantar la idea de que la clase media será la gran afectada con la reforma, cuando en realidad, según el ministro, es la más beneficiada.
En un segundo grupo se encuentran quienes ganan desde $3.6 millones hasta los $10 millones, en donde la retención es baja; no llega hasta el 6% aseguró Cárdenas, siendo esta una tarifa inferior a la que se cobraba antes de la reforma.
El uno por ciento de los colombianos que son los que ganan desde $10 millones mensuales hacia arriba, se aumenta la retención en la fuente y ‘ese es el impacto del Iman’, aseguró el ministro.
Gobierno espera que banca comercial baje sus tasas
Así lo expresó el ministro, quien aseguró que no ha visto que la banca comercial haya hecho caso de bajar sus tasas conforme al Banco de la República, al reducir hasta 50 puntos básicos sus referencias de interés.
"Hacienda ve que los créditos ordinarios y corporativos siguen sin registrar variaciones y no se ve el descenso", según lo dijo Cárdenas.
El llamado es que los bancos disminuyan las tasas a través de los mecanismos de mercado y no mediante la intervención, aseguró.
Sin embargo reconoció que hay bancos que están anunciando la baja en sus tasas especialmente en el crédito hipotecario apuntó el jefe de las finanzas del Estado.
Con la polémica surgida entre los expresidentes, Mauricio Cárdenas dejó claro que en el enfrentamiento entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe contra el presidente Santos, su respaldo está con el jefe de Estado.
No le dio crédito a las afirmaciones de Pastrana, quien acusó a Juan Manuel Santos de no pronunciarse durante los consejos ministeriales de su Gobierno, porque él también hizo parte del gabinete del expresidente y puede asegurar que ‘el tema de La Haya no se discutió en el Consejo de Ministros o que hayan sido consultados sobre esa materia (...) No fue un tema que en su momento se hubiera pedido la opinión de los ministros’, aseguró Cárdenas.