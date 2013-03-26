Ecopetrol consigue millonario crédito de la banca multilateral

La compañía Ecopetrol determinó acceder a un crédito con la banca internacional en el presente año por un valor del orden de los 846 millones de dólares.



Los cuatro bancos internacionales prestamistas son: JPMorgan Chase Bank, N.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD, Mizuho Corporate Bank, ltd. y Citibank N.A.



El informe de la petrolera establece que el crédito se efectuará en dos tramos. El primero de ellos por un valor de 420 millones de dólares amortizable en siete años a una tasa de Libor + 0,65.



El segundo tramo será por 426 millones de dólares amortizable en diez años a una tasa de Libor + 0,90.



De acuerdo con Ecopetrol los recursos únicamente pueden ser desembolsados en el exterior y utilizados exclusivamente para el pago de bienes y servicios adquiridos a proveedores de los Estados Unidos, por lo cual no habrá ingreso de divisas a Colombia por este concepto