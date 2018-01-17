Durante el 2017 Avianca transportó 29,4 millones de pasajeros

La cifra que creció fue la de pasajeros transportados al exterior por parte de Avianca.. Foto: Colprensa( Thot )

Según el más reciente reporte de Avianca la cifra de pasajeros que movilizó la aerolínea durante el 2017, alcanzó el número de los 29,4 millones de usuarios, representado una caída de un 0,1% frente a los pasajeros que transporte la empresa en los 12 meses de 2016.

En línea con el informe la compañía también confirmó que en los mercados de Colombia, Perú y Ecuador se lograron movilizar un total de 16,8 millones de viajeros, registrando una disminución de 4,2% frente a las personas que viajaron con la aerolínea en todo el 2016.

Según el informe el mejor resultado para la empresa se presentó en los pasajeros que se transportaron en rutas internacionales ya que el número alcanzó los 12,5 millones, logrando un crecimiento de un 6,1% al compararse con el 2016.

En cuanto a los resultados de diciembre de 2017, Avianca confirmó que los viajeros que utilizaron la aerolínea alcanzaron los 2.538.891 pasajeros, una cifra inferior en un 3,4% al compararse con el 2016.