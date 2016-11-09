6AM W6AM W

Dólar gana 50 pesos tras victoria de Donald Trump en EE.UU.

El precio promedio de la divisa se ubicó en 3.035 pesos a la apertura del mercado cambiario.

Imagen de referencia, dólar. Foto: Colprensa

Imagen de referencia, dólar. Foto: Colprensa

Como ha sido la tendencia en los países emergentes el peso colombiano también se desvaloriza frente al dólar, lo que hace repuntar en más de 50 pesos el precio de la divisa en Colombia.

A la apertura del mercado cambiario el dólar se cotiza a un precio promedio de $ 3.035, que frente a la Tasa Representativa del Mercado que este miércoles está en $ 2.984, muestra un incremento de 51 pesos.

Este es el efecto de la victoria de Donal Trump sobre Hillary Clinton a la presidencia de los Estados Unidos, lo cual según analistas genera bastante inestabilidad en el mercado y volatilidad  en el dólar.

