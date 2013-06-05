Contraloría aclaró que exministro Juan Carlos Echeverry no favoreció a InterBolsa

El ente de control reconoció que el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, no violó de manera alguna el impedimento que él mismo había tramitado para intervenir en temas relacionados con Interbolsa.



La Contraloria General concluyó este tema gracias a una carta enviada por el gerente general del Banco de la República, José Darío Uribe, donde se explica a fondo el porque de las medidas y la repercusión de las mismas sobre el sistema financiero.



El organismo aclara en esta forma los términos de un comunicado que se había expedido el 23 de mayo de 2013, referente a la eliminación de la exigencia de garantías bancarias que debían presentar los agentes colocadores de Omas para acceder a cupos de liquidez en el Banco Emisor.



De esta manera, el organismo da la razón al exfuncionario que precisamente respondió a los señalamientos, asegurando que las medidas tomadas fueron en general y no para beneficiar a una firma.



Cabe recordar que las operaciones presuntamente se dieron sin garante que contrarestará cualquier riesgo de mercado.

