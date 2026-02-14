Complicaciones para los avícolas y porcicultores por bloqueos en carreteras

En entrevista con W Radio, los avícolas y porcicultores del país expusieron su preocupación por el riesgo en el que se encuentra parte de la producción de sus sectores y millones de animales que por el momento no han podido ser transportados, ni alimentados en el territorio nacional, esto a causa de los diferentes bloqueos que se registran por transportadores de carga, especialmente en carreteras del Valle.

Así lo expuso, Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, quien dijo “la situación que tenemos en este momento en el Valle del Cauca es dramática, tenemos 30 millones de aves en peligro de muerte en las próximas 24 horas, ya se nos murieron 400 mil pollitos de un día de nacido en las incubadoras porque no teníamos cómo sacarlos, ni darles alimento, en este momento están en riesgo 10 millones de colombianos que no van a poder acceder a pollo y huevo porque esta región es responsable del 30% de la producción del pollo y el huevo del país”.

Por su parte Porkcolombia, a través de Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo, expuso la situación que se vive en la porcicultura colombiana, diciendo “es una situación absolutamente dramática, para la porcicultura están en riesgo 1.3 millones de animales que efectivamente están en riesgo también de morir, estamos a pocas horas de que las granjas se queden completamente desabastecidas de alimento balanceado, estamos hablando de más de 840 predios en 40 municipios que están completamente bloqueados y eso está poniendo en jaque al departamento y efectivamente a la alimentación de los colombianos, y no tiene sentido que los manifestantes que salieron a protestar por una reforma que iba en contra de las familias colombianas sean hoy quienes estén causando este daño a las mismas familias colombianas que pretendían defender”.

En cuanto al paro realizado por transportadores, aún no se conoce exactamente hasta cuándo se mantendrá, por lo cual también se hace difícil para los avicultores y porcicultores saber las medidas que deben adoptar para proteger sus sectores.