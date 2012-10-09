Colombianos podrían conocer su pensión estimada

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó, en primer debate, el proyecto de Ley de Precios Transparentes, que obliga a bancos y fondos de pensión a entregar dicha información a los usuarios.



De esta manera, los trabajadores podrían conocer con exactitud cuál sería la pensión estimada, las semanas que llevan cotizadas y las que les faltan para pensionarse. Además, los Fondos de Pensión estarían obligados a informar el valor real de las pensiones, teniendo en cuenta la rentabilidad del mercado y las deducciones.



El proyecto también busca que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera brinden información a los usuarios sobre la tasa unificada del servicio que efectivamente será cobrada o pagada. Es decir, que informen al consumidor un único precio que refleje todos los costos asociados a productos como: créditos, CDT´s, cuentas de ahorros, etc.



"Por ejemplo en Colombia por un crédito de 30 millones de pesos a usted le pueden estar descontando a la hora del desembolso 2.7 millones de pesos por concepto de seguro de vida. Eso quiere decir que a usted le entregan solo 27.3 millones de pesos, pero le cobran intereses sobre los 30 millones. Por sólo este cobro, un crédito que se solicita al 20% E.A. pasa al 25% E.A", señaló el representante a la Cámara, David Barguil, autor de la iniciativa.

