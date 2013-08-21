Cayeron las utilidades del sistema financiero en primer semestre de 2013

Precisamente las sociedades administradoras de los fondos registraron pérdidas por 4.92 billones de pesos como consecuencia de la baja rentabilidad en los títulos de tesorería, TES.



En cuanto a las sociedades fiduciarias se tuvo un impacto negativo en dicho periodo al arrojar pérdidas de 2.65 billones de pesos.



Hay que decir que el comportamiento del sistema financiero también se vio influenciado por los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos de retirar los estímulos a la economía dada a su recuperación.



Este aspecto generó la salida de grandes recursos de capitales en especial de las economías emergentes, donde está Colombia, que de alguna manera afectó el sistema durante el primer periodo del año.



Por otro lado, los bancos salieron librados de este tema al registrar ganancias por 3.21 billones de pesos del total de 3.99 billones de pesos que ganaron los establecimientos de crédito.



Autor: Freddy Gómez.