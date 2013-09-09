Bancos centrales de Colombia y Corea del Sur firman acuerdo de cooperación

El acuerdo se desarrolló en el marco de la reunión bimestral del Banco de Pagos Internacionales, que se celebra en Basilea (Suiza).



El Memorando de Entendimiento es un convenio entre ambas instituciones que busca desarrollar esfuerzos para la cooperación y asistencia técnica en áreas de banca central como la política monetaria, los sistemas de liquidación y de pagos, la administración de reservas internacionales, entre otros, según el Banco de la República.



Autor: EFE