Banco CorpBanca Colombia toma control de Helm Bank

Las autoridades competentes oficializaron su aprobación al proceso de adquisición el pasado 23 de julio.



La futura integración de estos dos jugadores resultará en una entidad con mayor experiencia, solvencia y una amplia oferta de productos y servicios financieros.



Inicialmente tanto CorpBanca como Helm Bank continuarán operando como hasta ahora en cuanto a servicio, productos y procesos.



"Este hito marca el inicio de un camino que ya trae el impulso positivo de los logros alcanzados desde que, como CorpBanca, ingresamos al mercado financiero colombiano", afirmó Jaime Munita, presidente de CorpBanca en Colombia.



Además dijo que "en tan solo un año hemos mantenido el desempeño que el Banco traía en Colombia - al fortalecer nuestras relaciones con los clientes - y de ganar participación de mercado. Cambiamos la marca y emprendimos y ejecutamos un proceso de transición exitoso en pro de nuestros colaboradores y clientes".



Autor: Freddy Gómez.