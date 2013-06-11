Audaz propuesta del presidente de Colpatria para cambiar los billetes

Es decir, que la gente que tenga dineros del narcotráfico o escondidos en caletas, tengan que ir a los bancos para tener que legalizar los billetes. “Para legalizarla tienen que ir a los bancos, si llegan con esos grandes montos de dinero tendrán que responder unas preguntas”, señaló Santiago Perdomo, presidente de Colpatria.



Según el banquero lo ideal sería la eliminación de los 3 ceros o que el Banco de la República de cambie los billetes 50 o 20.000 pesos, que ese dinero pierda la aceptación. “La gente ya no lo acepta, lo cual obliga que tengan que cambiar esos billetes y queden bancarizados”, explicó.



Para Perdomo “una economía como la nuestra, donde la ilegalidad es muy alta, esa elevada preferencia por el efectivo es inconveniente, porque es caldo de cultivo para esas actividades, debido a la baja trazabilidad de este medio de pago, que favorece el delito”.



Dijo que se debe tener un propósito para disminuir el uso del efectivo porque las actividades delictivas es que se financian y se pagan con dinero en efectivo. “Si tenemos un país con una menor preferencia por este medio de pago, tendremos una economía más formal (…) con costos más bajos.



“En contraste, los corruptos, los lavadores, los traficantes de droga, los evasores, los mineros ilegales, los contrabandistas y los alzados en armas, enfrentarán grandes dificultades para realizar sus actividades delictivas”, señaló.



Indicó que está convencido “de que el propósito nacional de minimizar el uso del efectivo nos ayudaría a conseguir una economía más eficiente, dinámica, formal, incluyente y equitativa”.



Gremios y expertos reaccionan a la propuesta del banquero Perdomo



Asobancaria, Fenalco, autoridades y expertos explican los motivos por lo cual la propuesta de cambiar los billetes de 50 y 20 mil pesos es efectiva para combatir la ilegalidad.



María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria



“Yo sí creo que es viable (…) Los billetes se desgastan y hay que cambiarlos cada año o dos años…es algo en lo que no deberíamos tener más problemas”.



Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco



“Cambiar los billetes no tiene misterio, pero la desaparición del efectivo sí (…) La propuesta tiene sentido siempre y cuando los costos sean razonables (…) estoy de acuerdo con la medida, pero si hay baja en los costos de transacciones”.



Coronel Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera



“Como Policía estaríamos atentos a la decisiones que tome el Gobierno (…) me es difícil referirme al tema. En cifras 6 mil millones de dólares es lo que se mueve en contrabando. Buena parte se transan en efectivo”.



Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda



“Hay una ley que promueve pagos electrónicos (...) Es esencial bajar los costos de las transacciones electrónicas…más seguro pagar con el celular las transacciones”.



Juan Mario Laserna, congresista



“Es totalmente viable (…) la transición es sencilla (de quitar los 3 ceros) en general es fácil, los problemas técnicos, el Banco de la República estuvo a favor. Es viable. Hay otros temas que son los paraísos fiscales”.



Para ese propósito, los bancos deberían “ofrecer cuentas y transacciones a precios ínfimos e inclusive gratis”.