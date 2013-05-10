A la Bolsa de Valores no le quedó grande el tema de los repos: Asobolsa
Así respondió Jaime Humberto López, a la decisión del gobierno de asumir la regulación y el control de las operaciones repo en el mercado financiero colombiano.
el presidente de la Asociación que reúne todas las comisionistas y corredores de bolsa, Jaime Humberto López,
“No creo que a la Bolsa de Valores de Colombia le haya quedado grande el tema de los repos. El Gobierno dicta normas, la bolsa otras y con esto se trata de aglutinar todo en una sola persona: Ministerio de Hacienda y Superintendencia Financiera, quienes regulan el mercado”, dijo López en www.wradio.com.co.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había anunciado que el Gobierno le quitaría el control a la Bolsa de Valores de Colombia, que venía ejerciendo este control. Así mismo, manifestó que también habrá modificaciones regulatorias las cuales serán estudiadas por el Gobierno Nacional.
