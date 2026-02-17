¿Qué dice la Registraduría? Centro Democrático alertó peligros por cambio de puesto de votación

Un comunicado difundido por el equipo del Centro Democrático en Casanare, evidenció la preocupación del partido político por el cambio anunciado en puestos de votación en Yopal.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación frente al traslado del puesto de escrutinio hacia un área alejada del casco urbano, específicamente en la Granja de la Universidad Unitropico, decisión que genera un potencial riesgo electoral, afecta la accesibilidad de los testigos electorales y puede incidir negativamente en la participación ciudadana”, mencionan.

En el mismo escrito, pidieron a las respectivas autoridades y a los entes de control tener en cuenta sus observaciones, ya que consideran que dicha decisión representa un riesgo electoral.

“Reiteramos a la Procuraduría General de la Nación, en el espacio de la mesa de seguimiento electoral, la necesidad de que se adopten medidas preventivas y correctivas que aseguren la transparencia, imparcialidad y plenas garantías del proceso democrático”, añadieron.

Comunicado de prensa del Centro Democrático.

¿Qué responde la Registraduría?

En comunicación con 6AM W de Caracol Radio, la Registraduría dio a conocer información relevante relacionada a los motivos que llevaron a hacer el proceso de traslado.

Según revelaron, la sede inicial que era el Coliseo 20 de Julio, en Yopal, no contaba con las condiciones de seguridad de acuerdo a los reportes entregados a ellos por la policía; tampoco tiene aire acondicionado, “es un sitio incómodo” y adicional a lo anterior, hubo un problema en la estructura eléctrica que no alcanzaba a estar solucionado para el 8 de marzo, día de las elecciones legislativas.

Por tales motivos, se realizó el cambio a la Universidad Unitropico, la cual queda a 8 minutos de sede anunciada en un principio, justo detrás del aeropuerto. La Registraduría asegura que las personas estarán mucho más cómodas, con aire, buena iluminación y mejores condiciones de seguridad.