50.000 millones de pesos se podría ahorrar el Estado por tema de pensiones
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró en www.wradio.com.co hay que esperar la explicación de la Corte Constitucional para determinar desde qué fecha aplica el fallo que tumbó las pensiones millonarias.
Cárdenas dijo que “se supone” que se deben revisar las pensiones otorgadas desde el 2010 a la fecha, señaló que de ser así el Gobierno se ahorraría 50.000 millones de pesos.
El jefe de la cartera de Hacienda indicó que la decisión de la Corte es una “buena noticia” no tanto por la plata que se ahorra el Estado, sino por la equidad para todos.
Sostuvo que el Gobierno siempre fue el más interesado en el tema de las pensiones y afirmó que durante todo el proceso en el Alto Tribunal se presentaron escritos y se participó en una audiencia.
