Usain Bolt y Caterine Ibargüen entre los candidatos a mejor atleta del año

Los seleccionados son 10 hombres y 10 mujeres elegidos por un grupo de expertos de la "familia mundial del atletismo", que incluye miembros de la IAAF, directores de competiciones internacionales, atletas representativos o periodistas especializados.



Entre los atletas seleccionados figuran el "rey de la velocidad", Usain Bolt, el ucraniano Bohdan Bondarenko, campeón mundial de salto de altura o el reciente plusmarquista mundial de maratón, el keniano Wilson Kipsang.



En la lista de mujeres se incluye a la colombiana Caterine Ibargüen, campeona mundial y subcampeona olímpica de triple salto y la etíope Meseret Defar, campeona universal y olímpica de 5.000 metros.



Los votantes elegirán a los mejores del año por correo electrónico desde hoy y hasta el próximo día 27. Una vez finalizado el proceso de selección se designarán tres hombres y tres finalistas femeninas, que serán anunciados por la IAAF.



El Consejo de dicho organismo seleccionará entonces los ganadores de ambos sexos, cuyos nombres se darán a conocer en la Gala Mundial de Atletismo del 16 de noviembre.



Candidatos categoría masculina:



Mohammed Aman (ETI), Usain Bolt (JAM), Bohdan Bondarenko (UKR), Ashton Eaton (EE.UU.), Mohamed Farah (GBR), Robert Harting (ALE), Wilson Kipsang (KEN), Aleksandr Menkov (RUS), LaShawn Merritt (EE.UU.) y Teddy Tamgho (FRA).



Candidatas categoría femenina:



Valerie Adams (NZL), Abeba Aregawi (SWE), Meseret Defar (ETI), Tirunesh Dibaba (ETI), Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM), Zuzana Hejnova (CZE), Caterine Ibargüen (COL), Sandra Perkovic (CRO), Brianna Rollins (EE.UU.) y Svetlana Shkolina (RUS).