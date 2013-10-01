6AM W6AM W

Deportes

Usain Bolt y Caterine Ibargüen entre los candidatos a mejor atleta del año

El jamaicano y la colombiana, oro en triple salto en el reciente Mundial de Moscú, figuran en la lista de candidatos a los premios que concede la Federación Internacional (IAAF).

Caterine Ibargüen. Foto: EFE.

Caterine Ibargüen. Foto: EFE.(Thot)

Los seleccionados son 10 hombres y 10 mujeres elegidos por un grupo de expertos de la "familia mundial del atletismo", que incluye miembros de la IAAF, directores de competiciones internacionales, atletas representativos o periodistas especializados.

Entre los atletas seleccionados figuran el "rey de la velocidad", Usain Bolt, el ucraniano Bohdan Bondarenko, campeón mundial de salto de altura o el reciente plusmarquista mundial de maratón, el keniano Wilson Kipsang.

En la lista de mujeres se incluye a la colombiana Caterine Ibargüen, campeona mundial y subcampeona olímpica de triple salto y la etíope Meseret Defar, campeona universal y olímpica de 5.000 metros.

Los votantes elegirán a los mejores del año por correo electrónico desde hoy y hasta el próximo día 27. Una vez finalizado el proceso de selección se designarán tres hombres y tres finalistas femeninas, que serán anunciados por la IAAF.

El Consejo de dicho organismo seleccionará entonces los ganadores de ambos sexos, cuyos nombres se darán a conocer en la Gala Mundial de Atletismo del 16 de noviembre.

Candidatos categoría masculina:

Mohammed Aman (ETI), Usain Bolt (JAM), Bohdan Bondarenko (UKR), Ashton Eaton (EE.UU.), Mohamed Farah (GBR), Robert Harting (ALE), Wilson Kipsang (KEN), Aleksandr Menkov (RUS), LaShawn Merritt (EE.UU.) y Teddy Tamgho (FRA).

Candidatas categoría femenina:

Valerie Adams (NZL), Abeba Aregawi (SWE), Meseret Defar (ETI), Tirunesh Dibaba (ETI), Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM), Zuzana Hejnova (CZE), Caterine Ibargüen (COL), Sandra Perkovic (CRO), Brianna Rollins (EE.UU.) y Svetlana Shkolina (RUS).

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad