Rafith Rodríguez, eliminado en semifinales de 800 metros
Rodríguez se hundió en la segunda mitad del recorrido, después de haber cruzado la mitad de carrera en cabeza
El colombiano Rafith Rodríguez fue eliminado en semifinales de 800 metros del Mundial de atletismo de Moscú-2013, al terminar en octava y última posición de la segunda serie.
Rodríguez, de 24 años, dos veces campeón sudamericano de la especialidad y poseedor del récord nacional de Colombia (1:441.31), logrado en 2011, se hundió en la segunda mitad del recorrido, después de haber cruzado la mitad de carrera en cabeza con un tiempo de 52.22.