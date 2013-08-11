Rafith Rodríguez, eliminado en semifinales de 800 metros

El atleta colombiano Rafith Rodríguez compite en las eliminatorias de 800m de los Mundiales de Atletismo Moscú 2013. Foto: EFE.( Thot )

El colombiano Rafith Rodríguez fue eliminado en semifinales de 800 metros del Mundial de atletismo de Moscú-2013, al terminar en octava y última posición de la segunda serie.









Rodríguez, de 24 años, dos veces campeón sudamericano de la especialidad y poseedor del récord nacional de Colombia (1:441.31), logrado en 2011, se hundió en la segunda mitad del recorrido, después de haber cruzado la mitad de carrera en cabeza con un tiempo de 52.22.







