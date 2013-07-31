Moscú calienta motores para los Mundiales de Atletismo

Las medallas de los Mundiales de Atletismo que se celebrarán en Moscú del 10 al 18 de agosto próximo rinden homenaje a la pertiguista rusa Yelena Isinbáyeva, que se retirará tras los campeonatos.



El acto de presentación de las medallas, que tuvo lugar hoy en el estadio olímpico Luzhnikí, escenario de los Mundiales, contó con la participación de Sebastián Coe, vicepresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).



Coe, que se alzó en el Luzhnikí con la medalla de oro en los 1.500 metros y la plata en los 800 metros en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, se mostró convencido de que los Mundiales de Moscú serán "fantásticos".



Los metales de oro, plata y bronce muestran una silueta de la conocida popularmente como "la zarina de la pértiga" con su tradicional coleta atacando el listón, mientras de fondo se vislumbran las torres del Kremlin, símbolo político e histórico de Rusia.



La Federación de Atletismo Rusa quiso rendir así tributo a la más brillante atleta rusa de los últimos tiempos y a la considerada mejor pertiguista de la historia, con la esperanza de que se despida con una nueva medalla, si es posible de oro.



Isinbáyeva, poseedora de 28 récords mundiales, anunció recientemente, tras proclamarse campeona nacional en el mismo Luzhnikí, que tras los Mundiales colgaría la pértiga para siempre.



"¿No seguirás hasta Río de Janeiro?, me dijeron. Les respondí que soy diez años mayor que ellas. Así que, ahora os toca a vosotras seguir mi camino. Ahora, los Mundiales de Moscú y se acabó", comentó Isinbáyeva, que cumplió en junio pasado 31 años y que dominó de manera aplastante su disciplina atlética entre 2004 y 2008.



Isinbáyeva saltó 4,70 metros en mayo pasado en la Liga de Diamante de Shanghái y 4,78 en la ciudad checa de Ostrava a finales de junio.



De esta forma, la plusmarquista mundial (5,06 metros) demuestra que está preparada y motivada para luchar por la victoria en la capital rusa, tras fracasar estrepitosamente en los Mundiales de 2009 (Berlín) y 2011 (Daegu).



En Moscú se enfrentará a la estadounidense Jennifer Suhr, campeona olímpica y que le arrebató en marzo pasado el récord mundial en sala con 5,02 metros, y a la cubana Yarisley Silva, la única pertiguista que ha saltado 4,90 metros esta temporada al aire libre.



La pertiguista rusa colgará su corona en su país de origen dejando como legado un historial envidiable: dos oros olímpicos ( Atenas 2004 y Pekín 2008); seis mundiales (cuatro en pista cubierta) y dos europeos (uno en sala).



Autor: EFE