Luis Fernando López: "Quedo en deuda con toda la gente que me ha apoyado"

El colombiano

Luis Fernando López

, medalla de bronce en los Mundiales de Atletismo de Daegu, no pudo subir al podio en los campeonatos de

Moscú

tras retirarse de la prueba de

20 kilómetros marcha

, una derrota que le ha hecho sentirse en deuda con todos los suyos.









"Quedo en deuda con toda la gente que me ha apoyado en este momento, y que pensaron que lo iba a lograr nuevamente", dijo a Efe el veterano deportista, de 34 años.









Tras alcanzar la cima de su carrera hace dos años en

Corea del Sur

, López se irá de Moscú "

triste y decepcionado

", a sabiendas de que podía dar mucho más de sí.









"Sé que es un Mundial y en los últimos Mundiales he demostrado tener capacidad de afrontar un reto como el de querer conseguir un podio", apuntó.









Había "entrenado para conseguir algo más, pero las cosas no se dieron", lamentó al atleta. "Tengo que quedarme con el consuelo de que entrené para más", agregó.









Este año ya no habrá más pruebas para el colombiano, que se va con mal sabor de boca, con muchas cosas que pensar.









"Habrá que replantear muchas cosas, comenzar un nuevo proceso y pensar ya en lo que viene", concluyó López.









La victoria de la prueba fue para el ruso Ivanov, de 20 años, que dio el primer oro al país organizador de los Mundiales.









El

campeón olímpico, el chino Ding Chen, se alzó con la medalla de

plata, mientras que el español Miguel Ángel López se benefició de la descalificación de Barrondo y se colgó el bronce.









Autor: EFE







