Expectativa por Copa de las Estrellas: Millonarios vs América

Millonarios, con 14 campeonatos en el Fútbol Profesional Colombiano, y América de Cali, con 13, disputarán la Copa de las Estrellas.



En el juego de ida, que se realizará este 12 de junio a las 8:00 pm, el equipo de la capital del Valle del Cauca estará en condición de local. La vuelta está programada para finales del mes de julio en El Campín de Bogotá.



Este encuentro, que era considerado uno de los ‘clásicos’ del fútbol colombiano, no tiene antecedentes recientes, dado que América se encuentra disputando el Torneo Postobón, en la segunda división.



Actualmente, Millonarios es uno de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga Postobón. América, por su parte, se encuentra disputando su cupo a la final del Torneo, en el grupo A.



Estos son los precios boletería para el juego en el Pascual Guerrero:



Tribuna Valor Boleta



Occidental 1er Piso $23.000

Occidental 2do Piso $37.000

Occidental 3er Piso $27.000

Oriental 1er Piso $14.000

Oriental 2do Piso $18.000

Norte $11.000

Sur $9.000

