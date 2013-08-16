El atletismo colombiano va en alza: Caterine Ibargüen
Sobre su medalla de oro en el Mundial de Atletismo en Moscú, la colombiana contó en La W que al tener la mejor marca (14.85 metros) la llenó de seguridad.
La atleta colombiana, ganadora de la medalla de oro en salto triple en Mundiales de Atletismo, señaló en www.wradio.com.co que en los últimos meses se han visto buenos resultados por parte del atletismo colombiano.
Ibargüen afirmó que los “buenos resultados” también se deben al apoyo que está teniendo en la actualidad el deporte colombiano. Dijo en los Juegos Bolivarianos el atletismo colombiano brillará.
Sobre su medalla de oro en el Mundial de Atletismo en Moscú, la colombiana contó que al tener la mejor marca (14.85 metros) la llenó de seguridad.
“cuando vas adelante todas (las atletas) buscan mejorar el salto, da seguridad para seguir intentando más”, sostuvo Ibargüen.
Ibargüen afirmó que los “buenos resultados” también se deben al apoyo que está teniendo en la actualidad el deporte colombiano. Dijo en los Juegos Bolivarianos el atletismo colombiano brillará.
Sobre su medalla de oro en el Mundial de Atletismo en Moscú, la colombiana contó que al tener la mejor marca (14.85 metros) la llenó de seguridad.
“cuando vas adelante todas (las atletas) buscan mejorar el salto, da seguridad para seguir intentando más”, sostuvo Ibargüen.