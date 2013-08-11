Dulce venganza para Farah y primer trámite para Bolt

El

británico Mo Farah

confirmó en el gigantesco estadio Luzhnikí su hegemonía mundial en pruebas de fondo y en la final de 10.000 se tomó el desquite ante Ibrahim Jeilan de la derrota que dos años antes le infligió en Daegu el corredor etíope, hoy relegado al segundo puesto.









La primera jornada de los campeonatos del mundo de atletismo se llevó al continente africano los dos títulos en juego, porque la keniana

Edna Kiplagat

, en una carrera tórrida que empezó a las dos de la tarde, se convirtió en la primera mujer que revalidaba el título de maratón.









Al final de la jornada asomó por la pista azul el héroe del atletismo moderno,

Usain Bolt

, para ganarse el puesto en las semifinales de 100 metros.









Farah, campeón olímpico de 5.000 y 10.000 metros, batió en un esprint vibrante a Jeilán y se colgó el primero de los dos oros que aquí pretende con una marca de 27:21.71 y el ultimo giro en 54 segundos.









Jeilán consiguió la medalla de plata con 27:22.23 y el keniano Paul Kipngetich Tanui la de bronce con 27:22.61.









Los kenianos intentaron castigar las piernas de Farah desde la salida pero el británico, que venía de quitar al español Fermín Cacho el récord de Europa de 1.500 con 3:28.81, respondió sin inmutarse a todos los ritmos y tomó el mando de la carrera en las tres últimas vueltas para asestar el último golpe.









A las 14.00 horas, cuando más apretaba el calor en Moscú (28 grados con un 51 por ciento de humedad), una policía keniana con grado de sargento, Edna Ngeringwony Kiplagat, aprovechó el generoso esfuerzo de la italiana Valeria Straneo, de 37 años, para pegarse a su espalda y batirla en los dos últimos kilómetros.









Kiplagat, campeona en Daegu 2011, se alzó hoy con la primera medalla de oro con un tiempo de 2h25:44. Ninguna mujer, hasta hoy, había repetido triunfo en el maratón.









Straneo tiró desde el primer kilómetro y fue desgranando el grupo hasta quedarse sola con Kiplagat, a cuyo cambio, en el km 42 no pudo responder. Su esfuerzo le reportó la medalla de plata, a 14 segundos de la ganadora, y la japonesa Kayoko Fukushi completó el podio con 2h27:45.









La carrera, partiendo del estadio, discurría luego por un circuito de ida y vuelta junto al río Moscova hasta la plaza Roja, antes de regresar al interior del estadio.









Usain Bolt clausuró la primera jornada con un paseo de 100 metros que le condujo a las semifinales en 10.07 segundos.









Más rápidos que el plusmarquista mundial fueron hoy dos estadounidenses: Mike Rodgers, primero en la sexta serie con 9.98, y Justin Gatlin, ganador de la tercera con 9.99, que está convocado a plantar cara a Bolt en la final que cierra la jornada del domingo.









Mañana, doble sesión para el bólido jamaicano. Por la mañana, las semifinales de 100, y si no hay contratiempos, a las 21.50 (19.50 GMT) la final, en la que espera obtener la primera de las tres medallas de oro que persigue en Moscú.









Autor: EFE





