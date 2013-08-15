Caterine Ibargüen gana medalla de oro en salto triple en Mundiales de Atletismo

El presidente Santos fue el primero en expresar su felicitación a Ibargüen, a través de su cuenta de la red social Twitter.



"¡Oro para Catherine que brilla desde Moscú en el Mundial de Atletismo! Histórico para Colombia, qué orgullo", afirmó el mandatario de los colombianos.



También el nuevo director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, celebró esta victoria: "Una vez más el deporte es motivo de orgullo patrio, gracias a Caterine Ibargüen por hacer felices a los colombianos".



La colombiana, que tiene su máximo registro de salto triple en 14,99, había alcanzado la medalla de bronce en el campeonato del Mundo de Daegu, Corea del Sur, en el 2011.



Pero fue la medalla de plata que consiguió en los pasados Juegos Olímpicos de Londres la que le permitió motivarse lo suficiente para entregarle hoy el oro a su país.



Ibargüen superó a la rusa Ekaterina Koneva que hizo un registro de 14,81, mientras que el bronce fue para la ucraniana Olha Saladuhase con 14,65).



Autor: EFE