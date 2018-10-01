Se vuelve a complicar la presentación de la banda Marduk en Bogotá

El Auditorio Palermo, el nuevo sitio donde se presentaría Marduk, también fue sellado. Foto: Marduk - Sitio oficial( Thot )

Una vez los organizadores del show anunciaron un nuevo lugar para la realización del concierto de la banda sueca, que se ha visto envuelta en polémica en los últimos días por no contar con un sitio dónde presentarse, se realizó un nuevo sellamiento.

(Le puede interesar: ¿Marduk se presentará en Colombia o no?)

El nuevo lugar elegido sería el Auditorio Palermo, ubicado en la carrera 17 con calle 48. Cabe señalar que en este auditorio ya se han realizado varios espectáculos de bandas de metal y rock, sin haber presentado impedimentos hasta ahora.

Sin embargo, luego de haberse anunciado que allí sería el concierto, el Auditorio Palermo también fue sellado.

La noticia ya ha escalado hasta los ciudadanos, que aseguran que estos actos tienen la única intención de persecución debido a que el sitio sí parece contar con todos los requisitos para realizar la presentación.

(Lea también: Secretario de Gobierno expuso deficiencias en el local donde se iba a presentar Marduk)

La pregunta que muchos se están haciendo entonces es sobre quiénes están detrás de estos hechos y cómo se benefician de estos sellamientos.

Marduk es una banda sueca de black metal, un subgénero del heavy metal surgido a mediados de los años ochenta que se caracteriza por sus letras con tintes satánicos. La agrupación fue fundada en 1990 por el guitarrista Morgan Steinmeyer Håkansson, quien tenía la idea de crear la banda “más blasfema del mundo” en Norrköping, Suecia.