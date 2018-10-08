Por fallas mecánicas en bus del Sitp murió una persona en Bosa

Un bus del Sitp chocó contra un local comercial, dejando un motociclista muerto. Foto: Colprensa( Thot )

En horas de la mañana de este 8 de octubre, se presentó un grave accidente en el barrio Gonzalo Jiménez de Quesada en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

Los hechos se presentaron cuando un bus del Sistema de Integrado de Transporte Público (Sitp) chocó contra un local comercial, dejando un motociclista muerto y 14 heridos. Estas personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales del sector.

Autoridades de Bomberos y Policía Metropolitana de Bogotá se movilizaron hacia el punto del accidente, haciendo el levantamiento correspondiente.