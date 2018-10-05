Enrique Peñalosa califica proyecto Lagos de Torca como un “sueño cumplido”

Lagos de Torca promete dar más de 60.000 viviendas de interés social y prioritario con todas las comodidades de conectividad, servicios y sostenibilidad. Foto: http://www.bogota.gov.co( Thot )

El alcalde Enrique Peñalosa, en compañía del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el secretario de Planeación, Andrés Ortiz y la gerente de Camacol, Sandra Forero, realizó la presentación oficial del proyecto urbanístico Lagos de Torca, ubicado en el humedal del mismo nombre.

El proyecto, ejecutado en alianza público-privada, promete dar más de 60.000 viviendas de interés social y prioritario con todas las comodidades de conectividad, servicios y sostenibilidad que, según Peñalosa, será el modelo de una ciudad desarrollada ejemplar para Bogotá.

Peñalosa agradeció la presencia del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, pues indicó que el apoyo del Gobierno Nacional era vital para avanzar en todos los proyectos propuestos.

El alcalde Peñalosa también se refirió sobre el tema de la reserva Thomas Van der Hammen, del que aseguró que se están tomando las acciones necesarias para aprobar el nombramiento de la reserva por parte de la Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca.