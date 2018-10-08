Enrique Peñalosa asegura que “no existe nada en la Reserva Van der Hammen”

Enrique Peñalosa afirmó que en la zona donde se ubicaría la Reserva Thomas Van Der Hammen no existe otra cosa que "un potrero con vacas y sin fuentes de agua". Foto: Colprensa( Thot )

A pesar de los estudios realizados por expertos en materia medioambiental, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirmó que en la zona donde se ubicaría la Reserva Thomas Van Der Hammen no existe otra cosa que “un potrero con vacas y sin fuentes de agua existentes”.

“En este momento no existe la reserva, esta sólo existe en papel”, indicó el mandatario local.

De esta manera y como lo anunció el pasado viernes 5 de octubre, el alcalde aseguró que la Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca aprobaría la intervención de la zona para crear la reserva. En esta, según el alcalde, habrá parques, bosques y más de mil kilómetros en ciclorrutas.