Cundinamarca apoyará a Bogotá ante crisis sanitaria por basuras

Seis municipios del departamento de Cundinamarca apoyarán al Distrito Capital en la emergencia sanitaria que afronta desde hace ya ocho días con el servicio de recolección de basuras en las diferentes localidades de Bogotá.

El anuncio fue hecho por el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, al término de una reunión con funcionarios de la empresa Aguas de Bogotá, la Secretaría del Hábitat y las Empresas Públicas de Cundinamarca.

“Hemos convenido con algunos municipios cercanos a Bogotá para que faciliten transporte, equipo técnico y compactadores para superar la crisis de basuras en Bogotá. Estos vehículos se sumarán a los cerca de 150 que ya se encuentran en operación recogiendo basuras por toda la ciudad. Desde las 6:00 p.m. de hoy, los vehículos compactadores de la Sabana se tomarán Bogotá, especialmente en algunos puntos específicos, de acuerdo con las directrices de la EAB y de la Secretaría del Hábitat. Esperamos que muchos otros municipios se sumen a esta convocatoria y que podamos prestarle el mejor servicio posible al Distrito Capital en esta circunstancia lamentable y crítica de emergencia sanitaria”, señaló el gobernador Rey.

El secretario distrital de Hábitat, Guillermo Herrera, expresó su total agradecimiento por este acompañamiento técnico que harán varios municipios de Cundinamarca, tarea que consideró vital para solucionar la problemática de las basuras que afecta a la Capital. "Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias", expresó.