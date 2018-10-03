Avanza recuperación del sector Seguridad en Bogotá

Durante un evento de rendición de cuentas se brindó un balance positivo tanto en cifras de inseguridad y de homicidios. Foto: Getty Images( Thot )

El secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, aseguró que todos los días se avanza en la recuperación de la seguridad de la ciudad. Estas declaraciones se produjeron durante un evento de rendición de cuentas, en el que brindó un balance positivo tanto en cifras de inseguridad y de homicidios.

Además, García pidió al sistema judicial que agudice las penas para reducir los casos de reincidencia de los delincuentes.

Por otra parte, aseguró que se están tomando las acciones necesarias para firmar un decreto que penalice el porte de armas blancas, específicamente en espacios de Transmilenio, parques y entornos escolares.