Así se han comportado los bogotanos durante la restricción a la movilidad

Veníamos de un incremento de ocupación de UCI de casi 2% diario, pero ayer se estabilizó (...) el número de nuevos contagios al menos estuvo controlado: Luis Ernesto Gómez.

Según las más recientes cifras de contagios de COVID-19 entregadas por la Alcaldía de Bogotá, la ocupación de las UCI hasta el momento es de un 89.9%, lo que significa que, de 2.323 camas disponibles, 2.089 se encuentran ocupadas. De este total, 1.688 corresponden a casos positivos de coronavirus.

Ante la preocupación por las altas cifras de contagio, que amenazan la capacidad hospitalaria de la capital, la ciudad se encuentra en toque de queda hasta el martes 12 de enero. Además, se ha pedido a los viajeros que regresan a la capital tener presente esta restricción para no ver afectada su movilidad.

En diálogo con La W, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, hizo un balance sobre el comportamiento de los ciudadanos durante la restricción de la movilidad durante el puente de Reyes.

De esta manera, el secretario afirmó en La W que destaca el buen comportamiento de los ciudadanos y las personas se están quedando en casa, pese a “lunares” como las fiestas clandestinas que han sido desarticuladas por las autoridades: “Puntos críticos de aglomeración en esta época como en San Victorino, 20 de Julio, San Cristóbal y Suba La Gaitana han presentado normalidad, con el comercio esencial funcionando”.

“Veníamos de un incremento de ocupación de UCI de casi 2% diario, pero ayer se estabilizó (…) el número de nuevos contagios al menos estuvo controlado”, expresó Gómez.

El secretario también recordó que Usaquén, Suba y Engativá se mantienen en cuarentena hasta el 17 de enero, mientras que entran a cuarentena Teusaquillo, Fontibón y Kennedy.