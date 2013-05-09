Yo puedo ser "quejetas" pero aguanto: Ministro de Salud

El ministro Alejandro Gaviria, aseguró en www.wradio.com.co, que así exista la posibilidad de que la ley estatutaria que se tramita actualmente en el Congreso no sea aprobada, seguirá en su cargo.



“Yo aguanto, tengo que aguantar y tengo que intentar, por lo menos, unas dos o tres veces. Es una responsabilidad que yo tengo y lo digo de manera enfática” aseguró Gaviria.



Además, aseguró que no hay que dar la reforma por perdida. Según dijo, con el acuerdo que se logró con la junta médica y con la disposición de los congresistas, la reforma “se puede sacar adelante”.



“Con el acuerdo con la junta médica y disposición de los congresistas esto se puede destrabar”, indicó el ministro, quien insistió en que la “reforma no se ha hundido”.



Gaviria también explicó que hay dos reformas: la estatutaria, que debe aprobarse en esta legislatura, y la ordinaria que “va bien”.



Con respecto al polémico artículo que publicó Juan Gossaín en el diario El Tiempo, dijo que, desafortunadamente, es un artículo “desinformado y tiene muchas imprecisiones y errores fácticos.”



“El artículo cae en la tendencia colombiana descrita como la Fracasomanía (…) critica a los privados, asegura que los entes territoriales no pueden manejar la salud, y finalmente dice que el gobierno central tampoco. Entonces, según el artículo, estamos en un mundo donde nadie podrá hacer esto”



Con respecto a la reforma dijo que para “hacer un juicio definitivo” de la reforma hay que esperar un par de semanas.