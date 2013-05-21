Yo le decía: '¿por qué me está golpeando?', exesposa de congresista
Zully Mejía narró en La W el momento de la supuesta golpiza que su exesposo, el congresista José Rodolfo Pérez, le perpetró.
“Yo le decía cuando me golpeaba: ‘¿Por qué me golpeas, por qué me haces esto?’. Me seguía golpeando e insultando pero no me daba explicación”, contó la mujer.
Mejía sostuvo que no se logra explicar qué le pasó al representante Pérez y por qué la golpeó, acto violento que rechazó. Indicó que durante los cinco años de relación José Rodolfo Pérez la maltrató.
“En los años que conviví con él me maltrató, estuve en Medicina Legal (…) yo fui permisiva y continúe con la relación, talvez por amor, miedo o por lo que sea”, aseguró.
Afirmó que la última agresión ocurrió hace dos meses. Contó que un día que viajó a Bogotá se lo encontró en un apartamento en el que ellos se quedaban. “Allí es cuando nos encontramos y sucede este episodio”, sostuvo la mujer.
“Nada justifica una acción violenta (…) no me explico a él qué le pasó. Yo le decía, cuando me golpeaba: ‘¿por qué me está golpeando?’ (…) en ningún momento le respondí la agresión ni física ni verbal”, dijo.
Aseguró que ese día se dirigió a una URI para poner la denuncia, pero que no la atendieron. Posteriormente se dirigió a la clínica Colombia, donde fue atendida por la EPS Sanitas.
Contó que cuando regresó a la apartamento el representante a la Cámara no la dejó ingresar por lo cual le tocó pasar la noche en el carro. Días después Pérez la dejó sacar “las cosas” del apartamento.
“Siempre le he deseado que le vaya bien, es el padre de mi hija. Siempre lo amé y no hay rencor (…) no quiero que esto se quede guardado”, puntualizó.
