Ya fueron identificados 15 de los 19 colombianos fallecidos en accidente en Ecuador

Según la Cancillería, se está coordinando a través de la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios . Foto: Agencia EFE( Thot )

La Cancillería confirmó que, tras la labor de Medicina Legal e Interpol, ya se han identificado 15 de los 19 colombianos muertos en el accidente de un bus en Papallacta, en Ecuador.

Según la Cancillería, se está coordinando a través de la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios "se coordina con la Fuerza Área Colombiana la repatriación de los colombianos heridos y de los restos mortales una vez se tenga la plena identidad de los cuerpos".

En esta labor también están participando la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Alcaldía de Cali, la Secretaría General de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca y la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte de Colombia.