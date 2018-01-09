Vuelo de Avianca tuvo que aterrizar en Cuba por prevención. Foto: Colprensa( Thot )

Ante las preguntas de distintos oyentes acerca de una emergencia en un vuelo de Avianca, la misma empresa le aclaró a W Radio que el vuelo AV09, en la ruta Miami-Bogotá, debió aterrizar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, por medida preventiva, ante una indicación en uno de sus motores, lo que se puede tomar como una falla en una de sus turbinas.

Según lo reportado por Avianca, el avión despegó de Miami a las 8:39 horas y aterrizó en la capital de Cuba a las 10:00 horas con total normalidad.

Los 150 pasajeros y seis tripulantes desembarcaron sin ninguna novedad y están recibiendo la asistencia estipulada para estos casos: alimentación, alojamiento y transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Para este miércoles, Avianca confirmó que enviará un avión de traslado en la ruta Bogotá- La Habana-Bogotá, para trasladar a sus pasajeros.