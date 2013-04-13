Uribe pidió no presionar al Ejército por la filtración de coordenadas

El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió “no presionar” el Ejército Nacional por la filtración de las coordenadas de las zonas donde habrían sido extraídos los nuevos negociadores de la guerrilla de las Farc.



Mediante su cuenta de Twitter, Uribe afirmó que él era el “único responsable” de la publicación mediante la misma red de la ubicación y municipios donde se suspenderían las operaciones militares.



“Yo soy el único responsable de las coordenadas. Lo hice porque la impunidad al terrorismo es inadmisible. No presionen al ejército”, escribió el exmandatario.



El Ejército viene realizando una investigación interna para encontrar a los responsables de la filtración que habría puesto en riesgo la seguridad del país.





