Un colombiano, entre los fallecidos por caída del viaducto en Génova

La Cancillería confirmó que se está prestando apoyo a la familia del colombiano que falleció en esta tragedia.. Foto: Getty Images( Thot )

La Cancillería confirmó que un colombiano está entre los fallecidos por la caída del viaducto Morandi, en Génova, Italia.

Fuentes de La W confirmaron que se trata de Henry Díaz, cuyos familiares están siendo acompañados por el consulado de Colombia en Milán y el consulado honorario en Génova.

Además, la embajada de Colombia en Roma "ha tenido permanente contacto con la Agencia de Protección Civil Italiana y la prefectura de Génova, quienes confirmaron el deceso del connacional.

La Cancillería manifestó "sus más profundos sentimientos de pesar y solidaridad con el Gobierno y con el pueblo de Italia luego de la caída del Viaducto Morandi en Génova, que ha cobrado vidas humanas, entre ellas la de un ciudadano colombiano".

También activó unos canales de atención para quienes deseen recibir información sobre posibles víctimas: