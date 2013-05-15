Uiaf solo entrega información de lavado de activos a la Fiscalía, dice su director
Así lo explicó su director Luis Edmundo Suárez al señalar que el propio Congreso reglamentó las funciones de la Unidad. El funcionario anunció que seguirá en el cargo.
Así lo explicó en www.wradio.com.co su director Luis Edmundo Suárez al señalar que el propio Congreso reglamentó las funciones de la Unidad. El funcionario anunció que seguirá en el cargo.
“La Uiaf funciona y trabaja a partir de reportes sospechosos que nos entregan los agentes de mercado”, sostuvo Suárez. Contó que han recibido 600 reportes de información sospechosa.
Indicó que la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF solo recibe información de comisionistas de bolsas sobre lavado de activos, para entregarlos a la Fiscalía General de la Nación.
