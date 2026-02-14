Tutelas pueden destrozar el plan nacional de vacunación, advierte Minsalud

En diálogo con La W, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló sobre la preocupación que existe en el Gobierno Nacional frente a la posible avalancha de tutelas que se puede presentar por parte de ciudadanos que quieran ser inmunizados contra la COVID-19 de manera prioritaria.

Recomendamos:

“No hemos empezado a poner la vacuna y ya tenemos siete tutelas documentadas, pero ya hubo un falló a favor del Ministerio de Salud. La persona pedía que la vacunaran por encima de todo el protocolo y pedía una vacuna de una marca en específico”, indicó el ministro Ruiz.

El ministro explicó que es necesario que desde todas las ramas del Estado trabajan para preservar el Plan Nacional de Vacunación y que no se termine acabando con la priorización ya definida.

Lea en La W: "Las personas no aseguradas también serán vacunadas contra el COVID-19": Minsalud

“Los efectos negativos de no acatar la priorización son terribles, en el sentido de que la mortalidad de una persona mayor de 80 años es casi 600 veces mayor que la mortalidad de personas entre 15 y 25 años”, indicó Ruiz, añadiendo que cualquier alteración genera mortalidad y la imposibilidad de controlar la pandemia.

----------------------------------

¿Solución para la tutelatón?

Ruíz explicó que, de la mano con el Consejo de Estado, están analizando la posibilidad de generar algún mecanismo antes del juez y si la persona no se siente satisfecha con la decisión de la EPS, se podría crear un grupo científico que actúe como una segunda instancia técnica para ayudar a los jueces a decidir para prevenir que se desfase el plan de vacunación.

----------------------------------

¿Privados podrán traer vacunas?

Ruíz explicó que, en principio, el Ministerio de Salud será la única entidad encargada de importar vacunas para que no se genere una competencia con la negociación que ya tiene el país.

Otra de las razones que entregó el ministro es que “la experiencia debe ser suficiente, porque no es solo la aplicación de la vacuna sino también la vigilancia por si se presentan efectos adversos. Nos da mucha más tranquilidad que en principio la aplicación se haga dentro del sistema nacional de salud cuando ya tengamos experiencia abriremos la puerta para los privados”.